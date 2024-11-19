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19 листопада 2024, 18:41

Вчителя одного з ліцеїв на Волині підозрюють у розбещенні учнів

19 листопада 2024, 18:41
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фото: pixabay.com
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Після появи у мережі інформації про можливе розбещення дітей один з навчальних закладів на Волині перевірили представники омбудсмена. Також розпочала розслідування поліція

Про це повідомили в Офісі Омбудсмана України та у поліції Волинської області.

Як зазначається, представниця Омбудсмана у Волинській області Юлія Спас здійснила моніторинговий візит до навчального закладу після появи інформації про можливі незаконні дії вчителя. Зі підсумками візиту з'ясувалося, що адміністрація ліцею не провела службове розслідування щодо вчителя. Також відомо, що педагога відправили у відпустку без виплати заробітної плати до завершення семестру замість того, щоб звільнити.

Також з'ясувалося, що одна з імовірно постраждалих дітей раніше стикалася з булінгом з боку однокласників. Ця дитина неодноразово зверталася по допомогу до адміністрації закладу, однак її скарги залишилися без належного реагування.

Як повідомили у поліції, за фактом звернення учня одного з навчальних закладів на Волині, який розповів про розбещення з боку вчителя ліцею, триває слідство. Там зазначили, що відомості про звернення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Обставини встановлюються, призначено ряд експертиз, за результатами яких приймуть відповідні процесуальні рішення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше правоохоронці розпочали розслідування після отримання повідомлення, що працівники спеціального навчально-виховного закладу на Тернопільщині вчиняють насильство щодо неповнолітніх.

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