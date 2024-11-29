У Чернівцях в гімназії розпилили невідому речовину

фото ілюстраційне: ДСНС

У Чернівецькій гімназії №16 ймовірно розпилили невідому речовину, яка викликала кашель у дітей

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

У приміщенні було орієнтовно 90 дітей.

Перед цими подіями, за словами директора школи Сергія Білоуса, було повідомлення про замінування гімназії. Частину дітей оглянула медсестра — вони в нормі. Інших школярів батьки забрали додому до огляду медиків.

Ще одного учня госпіталізували. У дитини сталася панічна атака на фоні стресу. Наразі навчання у гімназії призупинили.

Директор зазначив, що у них вже була ситуація із розпиленням невідомої речовини у 2022 році. Тоді приміщення провітрили й наступного дня відновили навчання.

У гімназії зараз працюють ДСНС, поліція та оперативна група.

Нагадаємо, раніше у Полтаві 12-річний учень розпилив перцевий балончик в школі.