Удару по Глухову на Сумщині: кількість загиблих зросла до 10
Число жертв внаслідок ворожого удару по гуртожитку у Глухові на Сумщині зросла до 10
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Серед загиблих – одна дитина. Кількість постраждалих збільшилась до 13, серед них – три дитини.
Під завалами частково зруйнованої будівлі гуртожитку, ймовірно, перебуває троє осіб.
Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей.
Нагадаємо, в ніч на 19 листопада російська армія завдала удару дроном по гуртожитку в Глухові. Серед загиблих – 8-річний хлопчик.
Раніше повідомлялося про девʼятьох загиблих людей.
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