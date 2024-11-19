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19 листопада 2024, 11:15

Удару по Глухову на Сумщині: кількість загиблих зросла до 10

19 листопада 2024, 11:15
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фото: ДСНС
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Число жертв внаслідок ворожого удару по гуртожитку у Глухові на Сумщині зросла до 10

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Серед загиблих – одна дитина. Кількість постраждалих збільшилась до 13, серед них – три дитини.

Під завалами частково зруйнованої будівлі гуртожитку, ймовірно, перебуває троє осіб.

Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей.

Нагадаємо, в ніч на 19 листопада російська армія завдала удару дроном по гуртожитку в Глухові. Серед загиблих – 8-річний хлопчик.

Раніше повідомлялося про девʼятьох загиблих людей.

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