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19 ноября 2024, 12:00

В Глухове из-под завалов общежития деблокировали тело 11 жертвы

19 ноября 2024, 12:00
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фото: ГСЧС Украины в Сумской области
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Число погибших в городе Глухов Сумской области снова возросло. Из-под завалов спасатели деблокировали тело 11 жертвы

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, сообщает RegioNews.

"Количество погибших в Глухове возросло до 11 человек, из них – 1 ребенок. 11 пострадало, среди них – 2 детей", – говорится в сообщении.

Чрезвычайники продолжают работу и ищут людей. Вероятно, под завалами находятся еще два человека.

Напомним, в ночь на 19 ноября российская армия нанесла удар дроном по общежитию в Глухове. Среди погибших – 8-летний мальчик. Ранее сообщалось о 10 погибших.

РФ война погибшие ГСЧС общежитие Сумская область Глухов разрушения завалы
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