В Глухове из-под завалов общежития деблокировали тело 11 жертвы
Число погибших в городе Глухов Сумской области снова возросло. Из-под завалов спасатели деблокировали тело 11 жертвы
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, сообщает RegioNews.
"Количество погибших в Глухове возросло до 11 человек, из них – 1 ребенок. 11 пострадало, среди них – 2 детей", – говорится в сообщении.
Чрезвычайники продолжают работу и ищут людей. Вероятно, под завалами находятся еще два человека.
Напомним, в ночь на 19 ноября российская армия нанесла удар дроном по общежитию в Глухове. Среди погибших – 8-летний мальчик. Ранее сообщалось о 10 погибших.
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