Удар по общежитию в Глухове: погибли 8 человек, еще 11 пострадали
Число погибших в результате удара БпЛА по зданию общежития одного из учебных заведений города Глухов Сумской области возросло до восьми
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.
"В результате вражеской атаки погибли 8 человек, из них 1 ребенок. Предварительно травмированы 11 человек, из них - 2 детей", - говорится в сообщении.
Из-за удара российского "шахеда" частично разрушено здание общежития. Под завалами, вероятно, находятся пять человек.
Напомним, в ночь на 19 ноября российская армия нанесла удар дроном по общежитию в Глухове. Среди погибших – 8-летний мальчик.
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