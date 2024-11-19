Удар по общежитию в Глухове: погибли 8 человек, еще 11 пострадали

фото: ГСЧС Украины

Число погибших в результате удара БпЛА по зданию общежития одного из учебных заведений города Глухов Сумской области возросло до восьми

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

"В результате вражеской атаки погибли 8 человек, из них 1 ребенок. Предварительно травмированы 11 человек, из них - 2 детей", - говорится в сообщении.

Из-за удара российского "шахеда" частично разрушено здание общежития. Под завалами, вероятно, находятся пять человек.

Напомним, в ночь на 19 ноября российская армия нанесла удар дроном по общежитию в Глухове. Среди погибших – 8-летний мальчик.