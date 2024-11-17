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17 листопада 2024, 17:05

Одна з жінок, які загинули внаслідок удару по Миколаєву, була вагітна

17 листопада 2024, 17:05
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фото: ДСНС
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Кількість постраждалих внаслідок нічної дронової атаки по Миколаєву зросла до семи осіб

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

Кім також розповів, що одна з двох загиблих внаслідок атаки по Миколаєву жінок була вагітна.

Також відомо, що через удар два будинки повністю зруйновані, ще п'ять - частково зруйновані, пошкоджена одна багатоповерхівка та будівля торгового центру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок дронової атаки по Миколаєву 17 листопада загинули дві жінки. Серед поранених двоє дітей.

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