Одна з жінок, які загинули внаслідок удару по Миколаєву, була вагітна

фото: ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок нічної дронової атаки по Миколаєву зросла до семи осіб

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

Кім також розповів, що одна з двох загиблих внаслідок атаки по Миколаєву жінок була вагітна.

Також відомо, що через удар два будинки повністю зруйновані, ще п'ять - частково зруйновані, пошкоджена одна багатоповерхівка та будівля торгового центру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок дронової атаки по Миколаєву 17 листопада загинули дві жінки. Серед поранених двоє дітей.