На Львівщині патрульні зупинили п'яного водія на "Жигулях" без фар і вікон

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Патрульні поліцейські у Львівській області зупинили 18-річного водія на автомобілі ВАЗ, у якого не було вікон та фар

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

Зазначається, що водія зупинили за орієнтуванням. Водій проігнорував вимогу зупинитися та намагався втекти, але заїхав у глухий кут.

Поліцейські провели алкотест, який показав 1,58 проміле.

"На його несправному авто красувалася наліпка "Зате не пішки". Проте в його випадку пішки — і безпечніше, і дешевше", - зауважили у поліції.

18-річний водій отримав протоколи за водіння у стані сп’яніння та за невиконання вимоги зупинки, а також постанову за відсутність права керування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпровському районі Києва водій влаштував ДТП, внаслідок якого були пошкоджені шість авто. Чоловік намагався втекти, однак його зупинили місцеві жителі та передали правоохоронцям.