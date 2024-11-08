В Сумской области россияне сбросили КАБы на Краснопольский лицей: школа превратилась в руины

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Вчера, 7 ноября, войска РФ сбросили сбросили три авиационные бомбы на лицей в поселке Краснополье Сумского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной военной администрации.

Отмечается, что в результате бомбардировки также повреждены около 20 частных домов.

"Вчера изверги сбросили 3 КАБа на Краснопольский лицей - опорное заведение образования общины. Как результат - одна из лучших школ частично превратилась в руины. Нет прощения российским террористам!", - говорится в сообщении Сумской ОВА.

Напомним, в ОВА сообщили, что из приграничья Сумщины нужно эвакуировать еще около 20 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ужин 6 ноября российская авиация нанесла удар по одному из населенных пунктов Шосткинского района. В результате атаки погибла женщина, еще одна мирная жительница пострадала.