Із прикордоння Сумщини треба евакуювати ще близько 20 тисяч людей, – ОВА

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З прикордонних населених пунктів Сумської області треба евакуювати ще близько 20 тисяч цивільних

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, передає RegioNews.

"Іще залишаються населені пункти, де близько 20 тисяч мешканців, яких треба буде евакуйовувати. Загалом вже 39 тисяч людей на Сумщині евакуювалися, серед них – 7 тисяч дітей", – зазначив він.

За словами посадовця, для вимушених переселенців підготували місця у межах області.

"В цілому більшість евакуйованих залишається в межах Сумської області", – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, у прифронтовому Покровську на Донеччині залишаються 11,5 тисяч жителів, серед яких 51 дитина. Місто відкрите для в’їзду-виїзду, евакуація триває.