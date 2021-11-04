У Сумській області продовжили дистанційку для школярів

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У Сумській області продовжили дистанційне навчання для учнів 1-11 класів

Як повідомили у пресслужбі сумської ОДА, школярі продовжать навчатися дистанційно до 14 листопада, пише RegioNews.

Таке рішення було ухвалено обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позачергового засідання.

Директор Департаменту освіти і науки ОДА Вікторія Гробова повідомила, що на сьогодні в області хворіють 218 дітей і 277 педагогів.

Нагадаємо, що на Сумщині школи перейшли на дистанційне навчання 28 жовтня.