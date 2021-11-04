У Сумській області продовжили дистанційку для школярів
У Сумській області продовжили дистанційне навчання для учнів 1-11 класів
Як повідомили у пресслужбі сумської ОДА, школярі продовжать навчатися дистанційно до 14 листопада, пише RegioNews.
Таке рішення було ухвалено обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позачергового засідання.
Директор Департаменту освіти і науки ОДА Вікторія Гробова повідомила, що на сьогодні в області хворіють 218 дітей і 277 педагогів.
Нагадаємо, що на Сумщині школи перейшли на дистанційне навчання 28 жовтня.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського