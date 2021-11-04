В Сумской области продлили дистанционку для школьников

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В Сумской области продолжили дистанционное обучение для учащихся 1-11 классов

Как сообщили в пресс-службе сумской ОГА, школьники продолжат учиться дистанционно до 14 ноября, пишет RegioNews.

Такое решение было принято областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внеочередного заседания.

Директор департамента образования и науки ОГА Виктория Гробова сообщила, что на сегодня в области болеют 218 детей и 277 педагогов.

Напомним, что на Сумщине школы перешли на дистанционное обучение 28 октября.