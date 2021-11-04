12:22  04 ноября
Кличко объяснил, когда дети вернутся к очному обучению в Киеве
09:29  04 ноября
В "желтой" зоне карантина стало на одну область больше - Минздрав
17:28  04 ноября
На Донбассе оккупанты вновь обстреляли бойцов ООС из запрещенного оружия
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2021, 18:13 122

В Сумской области продлили дистанционку для школьников

04 ноября 2021, 18:13 122
Читайте також українською мовою
Фото: Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Сумской области продолжили дистанционное обучение для учащихся 1-11 классов

Как сообщили в пресс-службе сумской ОГА, школьники продолжат учиться дистанционно до 14 ноября, пишет RegioNews.

Такое решение было принято областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внеочередного заседания.

Директор департамента образования и науки ОГА Виктория Гробова сообщила, что на сегодня в области болеют 218 детей и 277 педагогов.

Напомним, что на Сумщине школы перешли на дистанционное обучение 28 октября.

школа ОГА каникулы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Победа "слуги" Войцеховского на Черкасщине: плюсы и минусы для партии Зеленского
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram