У Сумах "червону" зону зустріли мітингом проти карантину та чергами на вакцинацію

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В Сумах в перший же день після потрапляння до "червоної" зони утворилися величезні черги в пунктах вакцинації від COVID, а також відбулася акція протесту проти карантинних обмежень

Про це передає RegioNews з посиланням на місцеве видання sts.sumy.

Повідомляється, що по всьому місту спостерігались "космічні" черги біля пунктів вакцинації, а в торгових центрах поліція проводила рейди на наявність у відвідувачів ковідних сертифікатів й тестів.

При цьому окремі магазини на вулиці пускали всіх підряд. А мережеві, як правило, перевіряли сертифікати силами продавців.

Крім того, на площі Незалежності пройшла акція протесту на яку зібралося біля сотні людей, переважно пенсіонерів. Учасники висловили незгоду, зокрема, з вимогами пред'являти сертифікати вакцинації в транспорті.

Нагадаємо, з 23 жовтня Сумська область перебуває в "червоній" зоні карантинних обмежень.

Також днями у Сумах вирішили відкрити додаткові пункти швидкого тестування на коронавірус. Пройти перевірку на наявність коронавірусної інфекції можна буде у торгово-розважальному центрі "Київ" та на автовокзалі.