10:41  24 жовтня
В Україні зафіксували майже 21 тисячу нових випадків COVID-19
13:14  24 жовтня
У Сумах "червону" зону зустріли мітингом проти карантину та чергами на вакцинацію
10:02  24 жовтня
Доба на Донбасі: поранено двох бійців ООС, бойовики гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
24 жовтня 2021, 13:14 351

У Сумах "червону" зону зустріли мітингом проти карантину та чергами на вакцинацію

24 жовтня 2021, 13:14 351
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Сумах в перший же день після потрапляння до "червоної" зони утворилися величезні черги в пунктах вакцинації від COVID, а також відбулася акція протесту проти карантинних обмежень

Про це передає RegioNews з посиланням на місцеве видання sts.sumy.

Повідомляється, що по всьому місту спостерігались "космічні" черги біля пунктів вакцинації, а в торгових центрах поліція проводила рейди на наявність у відвідувачів ковідних сертифікатів й тестів.

При цьому окремі магазини на вулиці пускали всіх підряд. А мережеві, як правило, перевіряли сертифікати силами продавців.

Крім того, на площі Незалежності пройшла акція протесту на яку зібралося біля сотні людей, переважно пенсіонерів. Учасники висловили незгоду, зокрема, з вимогами пред'являти сертифікати вакцинації в транспорті.

Нагадаємо, з 23 жовтня Сумська область перебуває в "червоній" зоні карантинних обмежень.

Також днями у Сумах вирішили відкрити додаткові пункти швидкого тестування на коронавірус. Пройти перевірку на наявність коронавірусної інфекції можна буде у торгово-розважальному центрі "Київ" та на автовокзалі.

карантин митинг Суми червона зона Обмеження

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
Всі публікації »
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram