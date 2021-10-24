У Сумах "червону" зону зустріли мітингом проти карантину та чергами на вакцинацію
В Сумах в перший же день після потрапляння до "червоної" зони утворилися величезні черги в пунктах вакцинації від COVID, а також відбулася акція протесту проти карантинних обмежень
Про це передає RegioNews з посиланням на місцеве видання sts.sumy.
Повідомляється, що по всьому місту спостерігались "космічні" черги біля пунктів вакцинації, а в торгових центрах поліція проводила рейди на наявність у відвідувачів ковідних сертифікатів й тестів.
При цьому окремі магазини на вулиці пускали всіх підряд. А мережеві, як правило, перевіряли сертифікати силами продавців.
Крім того, на площі Незалежності пройшла акція протесту на яку зібралося біля сотні людей, переважно пенсіонерів. Учасники висловили незгоду, зокрема, з вимогами пред'являти сертифікати вакцинації в транспорті.
Нагадаємо, з 23 жовтня Сумська область перебуває в "червоній" зоні карантинних обмежень.
Також днями у Сумах вирішили відкрити додаткові пункти швидкого тестування на коронавірус. Пройти перевірку на наявність коронавірусної інфекції можна буде у торгово-розважальному центрі "Київ" та на автовокзалі.