Сумська область перейшла у "червону" зону карантину: перелік обмежень

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З 23 жовтня Сумська область перебуває в "червоній" зоні карантинних обмежень

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 20 жовтня.

У "червоній" карантинній зоні забороняються:

робота кафе;

робота ресторанів;

робота кінотеатрів і театрів;

робота ринків;

відвідування фітнес-центрів;

проведення масових заходів;

очна робота закладів освіти, де не вакциновано 100% персоналу;

поїздки автобусами, потягами та літаками до інших регіонів без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

Нагадаємо, днями у Сумах вирішили відкрити додаткові пункти швидкого тестування на коронавірус. Пройти перевірку на наявність коронавірусної інфекції можна буде у торгово-розважальному центрі "Київ" та на автовокзалі.