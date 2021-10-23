Сумська область перейшла у "червону" зону карантину: перелік обмежень
З 23 жовтня Сумська область перебуває в "червоній" зоні карантинних обмежень
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 20 жовтня.
У "червоній" карантинній зоні забороняються:
- робота кафе;
- робота ресторанів;
- робота кінотеатрів і театрів;
- робота ринків;
- відвідування фітнес-центрів;
- проведення масових заходів;
- очна робота закладів освіти, де не вакциновано 100% персоналу;
- поїздки автобусами, потягами та літаками до інших регіонів без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.
Нагадаємо, днями у Сумах вирішили відкрити додаткові пункти швидкого тестування на коронавірус. Пройти перевірку на наявність коронавірусної інфекції можна буде у торгово-розважальному центрі "Київ" та на автовокзалі.
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