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23 жовтня 2021, 13:16 227

Сумська область перейшла у "червону" зону карантину: перелік обмежень

23 жовтня 2021, 13:16 227
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Фото з відкритих джерел
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З 23 жовтня Сумська область перебуває в "червоній" зоні карантинних обмежень 

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 20 жовтня.

У "червоній" карантинній зоні забороняються:

  • робота кафе;
  • робота ресторанів;
  • робота кінотеатрів і театрів;
  • робота ринків;
  • відвідування фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів;
  • очна робота закладів освіти, де не вакциновано 100% персоналу;
  • поїздки автобусами, потягами та літаками до інших регіонів без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

Нагадаємо, днями у Сумах вирішили відкрити додаткові пункти швидкого тестування на коронавірус. Пройти перевірку на наявність коронавірусної інфекції можна буде у торгово-розважальному центрі "Київ" та на автовокзалі.

коронавірус карантин Сумська область

 
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