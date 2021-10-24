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В Сумах "красную" зону встретили митингом против карантина и очередями на вакцинацию
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24 октября 2021, 13:14 288

В Сумах "красную" зону встретили митингом против карантина и очередями на вакцинацию

24 октября 2021, 13:14 288
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Фото: из открытых источников
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В Сумах в первый же день после попадания в "красную" зону образовались огромные очереди в пунктах вакцинации от COVID, а также состоялась акция протеста против карантинных ограничений

Об этом передает RegioNews со ссылкой на местное издание sts.sumy.

Сообщается, что по всему городу наблюдались "космические" очереди у пунктов вакцинации, а в торговых центрах полиция проводила рейды на наличие у посетителей ковидных сертификатов и тестов.

При этом отдельные магазины на улицы пускали всех подряд. А сетевые, как правило, проверяли сертификаты силами продавцов.

Кроме того, на площади Независимости прошла акция протеста на которую собралось около сотни человек, преимущественно пенсионеров. Участники выразили несогласие, в частности, с требованиями предъявлять сертификаты вакцинации в транспорте.

Напомним, с 23 октября Сумская область находится в "красной" зоне карантинных ограничений.

Также на днях в Сумах решили открыть дополнительные пункты быстрого тестирования на коронавирус. Пройти проверку на наличие коронавирусной инфекции можно будет в торгово-развлекательном центре "Киев" и на автовокзале.

карантин митинг Сумы красная зона Ограничение

 
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