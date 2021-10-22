У Сумах відкрили два нові центри COVID-тестування
У Сумах вирішили відкрити додаткові пункти швидкого тестування на коронавірус. Пройти перевірку на наявність коронавірусної інфекції можна буде у торгово-розважальному центрі "Київ" та на автовокзалі
Як передає RegioNews, про це повідомляє Сумська міська рада.
Так, додатковий пункт тестування відкриють у торгово-розважальному центрі "Київ" - він буде працювати цілодобово.
Також працюватимуть пункти перевірки на автовокзалі (з 8:00 до 20:00), а також в лабораторії на вулиці Покровській (з 8:00 до 19:00).
Водночас у місті продовжують працювати пункти та центри вакцинації:
- ТРЦ "Київ" - з 9:00 до 13:00, з 14:00 до 17:00;
- ТРЦ "Мануфактура" - з 10:00 до 14:00;
- ТЦ "Епіцентр" - з 9:00 до 14:00.
- КНП "ЦПМСД №1" - з 9:00 до 14:00;
- КНП "ЦПМСД №2" - з 9:00 до 13:00.
Раніше повідомлялось, що Сумська область відповідає "червоній" зоні епідемічної небезпеки за трьома основними показниками поширення коронавірусної інфекції.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"