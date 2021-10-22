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22 жовтня 2021, 17:59 3

У Сумах відкрили два нові центри COVID-тестування

22 жовтня 2021, 17:59 3
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Фото: з відкритих джерел
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У Сумах вирішили відкрити додаткові пункти швидкого тестування на коронавірус. Пройти перевірку на наявність коронавірусної інфекції можна буде у торгово-розважальному центрі "Київ" та на автовокзалі

Як передає RegioNews, про це повідомляє Сумська міська рада.

Так, додатковий пункт тестування відкриють у торгово-розважальному центрі "Київ" - він буде працювати цілодобово.

Також працюватимуть пункти перевірки на автовокзалі (з 8:00 до 20:00), а також в лабораторії на вулиці Покровській (з 8:00 до 19:00).

Водночас у місті продовжують працювати пункти та центри вакцинації:

  • ТРЦ "Київ" - з 9:00 до 13:00, з 14:00 до 17:00;
  • ТРЦ "Мануфактура" - з 10:00 до 14:00;
  • ТЦ "Епіцентр" - з 9:00 до 14:00.
  • КНП "ЦПМСД №1" - з 9:00 до 14:00;
  • КНП "ЦПМСД №2" - з 9:00 до 13:00.

Раніше повідомлялось, що Сумська область відповідає "червоній" зоні епідемічної небезпеки за трьома основними показниками поширення коронавірусної інфекції.

Сумська область вакцинація коронавірус центр вакцинації ТРЦ

 
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