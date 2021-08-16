У Сумах чоловік розбився на смерть, вистрибнувши з балкона
У Сумах на пров. Промисловий чоловік стрибнув з загального балкона багатоповерхівки та від отриманих травм помер на місці події. Поліція розглядає версію самогубства
Як передає RegioNews, про це "Sumy Post" повідомив речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких.
Інцидент стався 16 липня зранку, чоловіку було 34 роки.
Попередньо, він скоїв самогубство, стрибнувши з загального балкона", - розповів Крупецьких.
Обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, на Запоріжжі жінка випала з 9-поверху й зачепилася на підвіконні.
Раніше у Чернівцях чоловік падав з восьмого поверху і врятувався, зачепившись за супутникову антену.
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