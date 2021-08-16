В Сумах мужчина разбился насмерть, выпрыгнув с балкона
В Сумах на пер. Промышленный мужчина прыгнул с общего балкона многоэтажки и от полученных травм скончался на месте происшествия. Полиция рассматривает версию самоубийства
Как передает RegioNews, об этом" Sumy Post " сообщил спикер Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких.
Инцидент произошел 16 июля утром, мужчине было 34 года.
Предварительно, он совершил самоубийство, прыгнув с общего балкона", - рассказал Крупецких.
Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают правоохранители.
Напомним, в Запорожье женщина выпала с 9 этажа и зацепилась на подоконнике.
Раньше в Черновцах мужчина падал с восьмого этажа и спасся, зацепившись за спутниковую антенну.
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