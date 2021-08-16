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16 августа 2021, 11:41 573

В Сумах мужчина разбился насмерть, выпрыгнув с балкона

16 августа 2021, 11:41 573
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Фото: из открытых источников
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В Сумах на пер. Промышленный мужчина прыгнул с общего балкона многоэтажки и от полученных травм скончался на месте происшествия. Полиция рассматривает версию самоубийства

Как передает RegioNews, об этом" Sumy Post " сообщил спикер Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких.

Инцидент произошел 16 июля утром, мужчине было 34 года.

Предварительно, он совершил самоубийство, прыгнув с общего балкона", - рассказал Крупецких.

Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают правоохранители.

Напомним, в Запорожье женщина выпала с 9 этажа и зацепилась на подоконнике.

Раньше в Черновцах мужчина падал с восьмого этажа и спасся, зацепившись за спутниковую антенну.

смерть самоубийство расследование Нацполиция Сумы

 
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