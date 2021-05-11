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11 травня 2021, 11:06 156

В Одесі через пасажира побилися таксисти

11 травня 2021, 11:06 156
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Між водіями виникла суперечка, хто везтиме пасажира
Між водіями виникла суперечка, хто везтиме пасажира
Фото з відкритих джерел
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В Одесі побилися двоє водіїв таксі через суперечку, хто везтиме пасажира.

Як пише RegioNews, відео бійки опублікував Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Таксисти, як стверджують очевидці НП,"не поділили клієнта". Після цього між чоловіками зав'язалася бійка, в ході якої вони повалилися на землю.

"На щастя, серйозних травм ніхто не отримав. А ось з ким поїхав пасажир - залишається загадкою", - сказано в коментарі до відео.

Раніше повідомлялося, що у центрі Одеси на чоловіка посеред вулиці впав карниз.

Україна Одеса бійка НП таксі

 
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