В Одесі через пасажира побилися таксисти
Між водіями виникла суперечка, хто везтиме пасажира
Між водіями виникла суперечка, хто везтиме пасажира
В Одесі побилися двоє водіїв таксі через суперечку, хто везтиме пасажира.
Як пише RegioNews, відео бійки опублікував Telegram-канал "Вартові Еспресо".
Таксисти, як стверджують очевидці НП,"не поділили клієнта". Після цього між чоловіками зав'язалася бійка, в ході якої вони повалилися на землю.
"На щастя, серйозних травм ніхто не отримав. А ось з ким поїхав пасажир - залишається загадкою", - сказано в коментарі до відео.
Раніше повідомлялося, що у центрі Одеси на чоловіка посеред вулиці впав карниз.
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