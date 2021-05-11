В Одесі через пасажира побилися таксисти

Між водіями виникла суперечка, хто везтиме пасажира

Між водіями виникла суперечка, хто везтиме пасажира

Фото з відкритих джерел

В Одесі побилися двоє водіїв таксі через суперечку, хто везтиме пасажира.

Як пише RegioNews, відео бійки опублікував Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Таксисти, як стверджують очевидці НП,"не поділили клієнта". Після цього між чоловіками зав'язалася бійка, в ході якої вони повалилися на землю.

"На щастя, серйозних травм ніхто не отримав. А ось з ким поїхав пасажир - залишається загадкою", - сказано в коментарі до відео.

Раніше повідомлялося, що у центрі Одеси на чоловіка посеред вулиці впав карниз.