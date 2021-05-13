В четырех областных центрах Украины школьники будут учиться летом
Обучение придется продолжить летом из-за длительных каникул в течение года
Обучение придется продолжить летом из-за длительных каникул в течение года
В Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницкому приняли решение, что школьники будут учиться в июне 2021 года.
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении на сайте МОН "Новая украинская школа".
В частности, обучение закончится:
- в Сумах - 11 июня;
- в Черкассах - 8 июня;
- в Хмельницком - 11 июня;
- некоторые начальные школы Кропивницкого будут учиться до 7 или 14 июня.
Отмечается, что это связано с тем, что учебный процесс должен длится не менее 175 рабочих дней, а каникулы не менее 30 дней.
Ранее сообщалось, что столичные школьники из-за жесткого карантина не будут учиться летом, потому что занятия проводились в онлайн-режиме.
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