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13 мая 2021, 13:22 3275

В четырех областных центрах Украины школьники будут учиться летом

13 мая 2021, 13:22 3275
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Обучение придется продолжить летом из-за длительных каникул в течение года
Обучение придется продолжить летом из-за длительных каникул в течение года
Фото: из открытых источников
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В Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницкому приняли решение, что школьники будут учиться в июне 2021 года.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении на сайте МОН "Новая украинская школа".

В частности, обучение закончится:

  • в Сумах - 11 июня;
  • в Черкассах - 8 июня;
  • в Хмельницком - 11 июня;
  • некоторые начальные школы Кропивницкого будут учиться до 7 или 14 июня.

Отмечается, что это связано с тем, что учебный процесс должен длится не менее 175 рабочих дней, а каникулы не менее 30 дней.

Ранее сообщалось, что столичные школьники из-за жесткого карантина не будут учиться летом, потому что занятия проводились в онлайн-режиме.

школа образование дети Министерство каникулы

 
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