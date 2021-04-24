В Сумской области задержали преступников, грабивших магазины

Они совершали грабеж по всей области

Они совершали грабеж по всей области

Фото: Нацполіція

Полицейские Сумской области задержали группу лиц, которые неоднократно грабили магазины на территории всего региона.

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на областной отдел полиции.

В преступную группировку входило три человека. Их было задержало с помощью силовой поддержки спецподразделения "КОРД" сразу после совершения ими трех краж из магазинов в пгт Недригайлов Роменского района.

Полиция обнаружила, что грабители уже ранее были судимы. Мужчинам от 29 до 45 лет.

У них изъяли немалое количество различных отмычек, деньги, а также вещи, похищенные из магазинов. Банда подозревается в совершении около 40 подобных преступлений на территории области.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Напомним, в Киеве разоблачили мошенников на хищении 96 млн грн инвестиций.