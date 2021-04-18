У Шостці депутатам міськради виділили по 200 тисяч на виконання повноважень

Загальна сума витрат на депутатську діяльність складе 7,6 млн грн

Загальна сума витрат на депутатську діяльність складе 7,6 млн грн

Фото з відкритих джерел

На останній сесії Шосткинської міської ради на Сумщині депутати ухвалили рішення про виділення кожному з них по 200 тисяч грн на виконання депутатських повноважень.

Про це пише RegioNews з посиланням на shostka.info.

Спочатку з місцевого бюджету планували виділити депутатам по 100 тис. грн. Однак за пропозицією депутата Андрія Вєтохи цю суму подвоїли. У нинішньому скликанні до міської ради зайшло 38 депутатів, тому загалом на виконання депутатських обов’язків піде 7 млн 600 тис. грн.

Це кошти, які може спрямовувати депутат на різні напрямки. Тут немає обмежень – скільки хочете, стільки і направляйте звернень. Однак ці кошти будуть використовуватися виключно у межах бюджету, виключно у межах програми соціально-економічного розвитку. Можна об’єднувати гроші депутатів, щоб більше давати, наприклад, людям на лікування", – пояснив Вєтоха.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за минулий тиждень склало та направило до суду 6 адміністративних протоколів на голову Сумської ОДА Василя Хому.