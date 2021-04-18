10:30  18 квітня
В Україні додалося понад 10 тисяч хворих на коронавірус, найбільше знову на Харківщині
12:57  18 квітня
За кожного хворого з Covid-19 НСЗУ платить майже 45 тисяч гривень
19:00  18 квітня
Доба на Донбасі: ворог здійснив п`ять обстрілів
UA | RU
UA | RU
18 квітня 2021, 17:27 32

У Шостці депутатам міськради виділили по 200 тисяч на виконання повноважень

18 квітня 2021, 17:27 32
Читайте также на русском языке
Загальна сума витрат на депутатську діяльність складе 7,6 млн грн
Загальна сума витрат на депутатську діяльність складе 7,6 млн грн
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На останній сесії Шосткинської міської ради на Сумщині депутати ухвалили рішення про виділення кожному з них по 200 тисяч грн на виконання депутатських повноважень.

Про це пише RegioNews з посиланням на shostka.info.

Спочатку з місцевого бюджету планували виділити депутатам по 100 тис. грн. Однак за пропозицією депутата Андрія Вєтохи цю суму подвоїли. У нинішньому скликанні до міської ради зайшло 38 депутатів, тому загалом на виконання депутатських обов’язків піде 7 млн 600 тис. грн.

Це кошти, які може спрямовувати депутат на різні напрямки. Тут немає обмежень – скільки хочете, стільки і направляйте звернень. Однак ці кошти будуть використовуватися виключно у межах бюджету, виключно у межах програми соціально-економічного розвитку. Можна об’єднувати гроші депутатів, щоб більше давати, наприклад, людям на лікування", – пояснив Вєтоха.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за минулий тиждень склало та направило до суду 6 адміністративних протоколів на голову Сумської ОДА Василя Хому.

Сумська область Шостка депутати гроші бюджет

За кожного хворого з Covid-19 НСЗУ платить майже 45 тисяч гривень
18 квітня 2021, 12:57
Ще в одній області пройдуть антитерористичні навчання СБУ
15 квітня 2021, 18:18
Арахамія розповів, як через власну помилку втратив біткоїнів на 702 мільйони
15 квітня 2021, 17:09
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua