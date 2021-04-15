Арахамія розповів, як через власну помилку втратив біткоїнів на 702 мільйони

Зараз він не має біткоїнів

Зараз він не має біткоїнів

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Глава фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія розповів, як втратив 400 біткоїнів, що за нинішнім курсом становить майже 702 млн гривень.

Як пише RegioNews, про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я ж тоді 400 втратив, при старому ще курсі, поганому. Тому що в той час система безпеки біткоїна - це одне кодове слово, яке потрібно було знати. Я його не забув, але на диску стер зашифрований розділ диска, де воно було записано", - розповів Арахамія.

За словами нардепа, зараз у нього вже немає біткоїнів. Він також не уточнив, коли саме стер важливу інформацію.

Нагадаємо, українські чиновники у 2021 році задекларували 75 млрд гривень у біткоїнах.

Також повідомлялося, що НАЗК вирішило перевірити чиновників, які задекларували криптовалюту.