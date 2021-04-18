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18 апреля 2021, 17:27 64

В Шостке депутатам горсовета выделили по 200 тысяч на выполнение полномочий

18 апреля 2021, 17:27 64
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Общая сумма расходов на депутатскую деятельность составит 7,6 млн грн
Общая сумма расходов на депутатскую деятельность составит 7,6 млн грн
Фото из открытых источников
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На последней сессии Шосткинского городского совета Сумской области депутаты приняли решение о выделении каждому из них по 200 тысяч гривен на выполнение депутатских полномочий.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на shostka.info.

Сначала из местного бюджета планировали выделить депутатам по 100 тыс. грн. Однако по предложению депутата Андрея Ветохи эту сумму удвоили. В нынешнем созыве в горсовет вошли 38 депутатов, поэтому в целом на выполнение депутатских обязанностей уйдет 7 млн 600 тыс. грн.

Это средства, которые может направлять депутат на разные направления. Здесь нет ограничений – сколько хотите, столько и направляйте обращений. Однако эти средства будут использоваться исключительно в пределах бюджета, исключительно в пределах программы социально-экономического развития. Можно объединять деньги депутатов, чтобы больше давать, например, людям на лечение", – пояснил Ветоха.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) за прошедшую неделю составило и направило в суд 6 административных протоколов на главу Сумской ОГА Василия Хому.

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