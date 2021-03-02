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02 березня 2021, 15:05 7

"Мітингувальники були налаштовані агресивно": голова Сумської ОДА Хома розповів про харьківські події 2014 року

02 березня 2021, 15:05 7
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Він тоді переконав голів районів Харківщини продовжувати працювати та тримати порядок, попри складну ситуацію
Він тоді переконав голів районів Харківщини продовжувати працювати та тримати порядок, попри складну ситуацію
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Голова Сумської ОДА Василя Хома розповів про події 2014 року, коли тодішні керівник ОДА Михайло Добкін та мер Харкова Геннадій Кернес покинули межі України, а йому, на той час заступнику голови - керівнику апарату Харківської ОДА, довелося зіткнутися з озброєним натовпом проросійських сил і вести з ними переговори.

Про це йдеться в інтерв'ю голови ОДА в RegioNews.

У 2010 році мене покликав Добкін і запропонував зайняти місце заступника. Приймав рішення теж досить непросто... Але мене переконали. І сім'я підтримала. І я став заступником голови – керівником апарату. На мене було покладено функції організації роботи адміністрації, структурних підрозділів РДА", - розповів Василь Хома.

Він згадав, що коли відбувалися головні події в Харкові 2014 року, він саме був черговим в обласній адміністрації.

Це був один з вихідних днів. І коли до адміністрації підійшли люди, мною було прийнято рішення почати переговори. У цей момент прикордонники мені доповіли, що керівник ОДА та мер покинули межі України. І я залишився один. І 70 міліціонерів... Треба розуміти, що це були люди зі зброєю, в бронежилетах", - поділився спогадами нинішній голова Сумської ОДА.

За його словами, мітингувальники були налаштовані досить різко, десь агресивно. Їх запустили в обласну адміністрацію на 1-й поверх, де зібрали в залі нарад і почали вести складні переговори.

"На ранок зібрав голів райадміністрацій. Сказав їм, що оскільки вони призначені голови районів, то повинні продовжувати працювати й тримати порядок. Ніхто не повинен нікуди сіпатися. Якщо підете, а щось зникне – вас будуть судити. Потім у мене відбулося кілька неприємних розмов, в ході яких звучало звинувачення, що я змушую людей працювати, хоча їм було залишити кабінети та піти. Пережили ми кілька захоплень", - згадує ті події Хома.

Як він каже, незабаром керівником ОДА був призначений Ігор Балута, а йому зателефонували з Києва і запропонували залишитися працювати, щоб була збережена спадкоємність. "Я залишився і займався, в основному, питаннями забезпечення АТО. Тоді все тільки починалося і питань було багато: будівництво блок-постів, евакуація населення, постачання продовольства, палива", додав Хома.

Раніше повідомлялося, що голова Сумської ОДА Василь Хома розповів про подробиці свого призначення.

Василь Хома. Голова Сумської обласної державної адміністрації. Досьє

Читайте інтерв'ю: "Президент знав про мене все": голова Сумської ОДА Василь Хома про своє призначення

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