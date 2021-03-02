"Мітингувальники були налаштовані агресивно": голова Сумської ОДА Хома розповів про харьківські події 2014 року

Він тоді переконав голів районів Харківщини продовжувати працювати та тримати порядок, попри складну ситуацію

Він тоді переконав голів районів Харківщини продовжувати працювати та тримати порядок, попри складну ситуацію

Голова Сумської ОДА Василя Хома розповів про події 2014 року, коли тодішні керівник ОДА Михайло Добкін та мер Харкова Геннадій Кернес покинули межі України, а йому, на той час заступнику голови - керівнику апарату Харківської ОДА, довелося зіткнутися з озброєним натовпом проросійських сил і вести з ними переговори.

Про це йдеться в інтерв'ю голови ОДА в RegioNews.

У 2010 році мене покликав Добкін і запропонував зайняти місце заступника. Приймав рішення теж досить непросто... Але мене переконали. І сім'я підтримала. І я став заступником голови – керівником апарату. На мене було покладено функції організації роботи адміністрації, структурних підрозділів РДА", - розповів Василь Хома.

Він згадав, що коли відбувалися головні події в Харкові 2014 року, він саме був черговим в обласній адміністрації.

Це був один з вихідних днів. І коли до адміністрації підійшли люди, мною було прийнято рішення почати переговори. У цей момент прикордонники мені доповіли, що керівник ОДА та мер покинули межі України. І я залишився один. І 70 міліціонерів... Треба розуміти, що це були люди зі зброєю, в бронежилетах", - поділився спогадами нинішній голова Сумської ОДА.

За його словами, мітингувальники були налаштовані досить різко, десь агресивно. Їх запустили в обласну адміністрацію на 1-й поверх, де зібрали в залі нарад і почали вести складні переговори.

"На ранок зібрав голів райадміністрацій. Сказав їм, що оскільки вони призначені голови районів, то повинні продовжувати працювати й тримати порядок. Ніхто не повинен нікуди сіпатися. Якщо підете, а щось зникне – вас будуть судити. Потім у мене відбулося кілька неприємних розмов, в ході яких звучало звинувачення, що я змушую людей працювати, хоча їм було залишити кабінети та піти. Пережили ми кілька захоплень", - згадує ті події Хома.

Як він каже, незабаром керівником ОДА був призначений Ігор Балута, а йому зателефонували з Києва і запропонували залишитися працювати, щоб була збережена спадкоємність. "Я залишився і займався, в основному, питаннями забезпечення АТО. Тоді все тільки починалося і питань було багато: будівництво блок-постів, евакуація населення, постачання продовольства, палива", додав Хома.

Раніше повідомлялося, що голова Сумської ОДА Василь Хома розповів про подробиці свого призначення.

Василь Хома. Голова Сумської обласної державної адміністрації. Досьє

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