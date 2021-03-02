"Митингующие были настроены агрессивно": глава Сумской ОГА Хома рассказал о харьковских событиях 2014 года

Он тогда убедил глав районов Харьковщины продолжать работать и держать строй, несмотря на сложную ситуацию

Он тогда убедил глав районов Харьковщины продолжать работать и держать строй, несмотря на сложную ситуацию

Глава Сумской ОГА Василия Хома рассказал о событиях 2014 года, когда тогдашние руководитель ОГА Михаил Добкин и мэр Харькова Геннадий Кернес покинули пределы Украины, а ему, на то время заместителю главы - руководителю аппарата Харьковской ОГА, пришлось столкнуться с вооруженной толпой пророссийских сил и вести с ними переговоры.

Об этом говорится в интервью главы ОГА в RegioNews.

В 2010 году меня позвал Добкин и предложил занять место заместителя. Принимал решение тоже достаточно непросто... Но меня убедили. И семья поддержала. И я стал заместителем главы – руководителем аппарата. На меня были возложены функции организации работы администрации, структурных подразделений, РГА", - рассказал Василий Хома.

Он вспомнил, что когда происходили главные события в Харькове 2014 года, именно он был дежурным в областной администрации.

Это был один из выходных дней. И когда к администрации подошли люди, мной было принято решение начать переговоры. В этот момент пограничники мне доложили, что руководитель ОГА и мэр покинули пределы Украины. И я остался один. И 70 милиционеров... Нужно понимать, что это были люди с оружием, в бронежилетах", - поделился воспоминаниями нынешний глава Сумской ОГА.

По его словам, митингующие были настроены достаточно резко, где-то агрессивно. Их запустили в областную администрацию на 1-й этаж, где собрали в зале совещаний и начали вести сложные переговоры.

"Наутро собрал глав райадминистраций. Сказал им, что поскольку они назначенные главы районов, то должны продолжать работать и держать строй. Никто не должен никуда дергаться. Если уйдете, а что-то пропадет – потом вас будут судить. Потом у меня состоялось несколько неприятных разговоров, в ходе которых звучало обвинение, что я заставляю людей работать, хотя им следовало оставить кабинеты и уйти. Пережили мы несколько захватов", - вспоминает те события Хома.

Как он говорит, вскоре руководителем ОГА был назначен Игорь Балута, а ему позвонили из Киева и предложили остаться работать, чтобы была сохранена преемственность. "Я остался и занимался, в основном, вопросами обеспечения АТО. Тогда все только начиналось и вопросов было много: строительство блок-постов, эвакуация населения, поставки продовольствия, топлива", добавил Хома.

Ранее сообщалось, что глава Сумской ОГА Василий Хома рассказал о подробностях своего назначения.

Хома Василий. Глава Сумской областной государственной администрации. Досье

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