Повторні вибори в Конотопі: явка склала майже 31% – "Чесно"

На дільниці прийшли понад 18 тисяч жителів міста

На дільниці прийшли понад 18 тисяч жителів міста

Фото: Facebook

За даними руху Чесно, явка на повторних виборах міського голови міста Конотопа, що у Сумській області, склала 30,8%.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі руху "Чесно".

Явка на виборах склала 30,8%. Усього у місті Конотоп на виборчих дільницях проголосувало 18, 516 осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 24 січня, у Конотопі проходили повторні місцеві вибори - обирали міського голову. Повторні вибори були призначені через те, що обраний на цю посаду мер Олександр Луговий помер від ускладнень спричинених коронавірусною інфекцією у листопаді 2020 року.

Раніше повідомлялось, що 24 січня у 13 областях України відбувалися повторні місцеві вибори мера, депутатів міських, селищних та сільських рад.