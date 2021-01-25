Повторні вибори в Конотопі: явка склала майже 31% – "Чесно"
На дільниці прийшли понад 18 тисяч жителів міста
На дільниці прийшли понад 18 тисяч жителів міста
За даними руху Чесно, явка на повторних виборах міського голови міста Конотопа, що у Сумській області, склала 30,8%.
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі руху "Чесно".
Явка на виборах склала 30,8%. Усього у місті Конотоп на виборчих дільницях проголосувало 18, 516 осіб", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у неділю, 24 січня, у Конотопі проходили повторні місцеві вибори - обирали міського голову. Повторні вибори були призначені через те, що обраний на цю посаду мер Олександр Луговий помер від ускладнень спричинених коронавірусною інфекцією у листопаді 2020 року.
Раніше повідомлялось, що 24 січня у 13 областях України відбувалися повторні місцеві вибори мера, депутатів міських, селищних та сільських рад.
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Піар-вигнання Немілостівого або як відволікти українців від підвищених тарифів