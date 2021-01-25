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Повторные выборы в Конотопе: явка составила почти 31% – "Честно"
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25 января 2021, 09:29 8

Повторные выборы в Конотопе: явка составила почти 31% – "Честно"

25 января 2021, 09:29 8
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На участки пришли более 18 тысяч жителей города
На участки пришли более 18 тысяч жителей города
Фото: Facebook
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По данным движения Честно, явка на повторных выборах городского главы города Конотоп, что в Сумской области, составила 30,8%.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе движения "Честно".

Явка на выборах составила 30,8%. Всего в городе Конотоп на избирательных участках проголосовало 18, 516 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 24 января, в Конотопе проходили повторные местные выборы - избирали городского главу. Повторные выборы были назначены из-за того, что избранный ранее на эту должность мэр Александр Луговой умер от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией в ноябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что 24 января в 13 областях Украины проходили повторные местные выборы мэра, депутатов городских, поселковых и сельских советов.

выборы голосование Кандидат ТИК избиратели
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