14:48  14 вересня
Головнокомандувач Збройних сил Хомчак одужав від COVID-19
15:33  14 вересня
Чернівецька міськрада подала до суду на Кабмін
08:14  14 вересня
Ситуація на Донбасі: бойовики продовжують чинити провокації
UA | RU
UA | RU
14 вересня 2020, 16:08 6

У Сумах через невиплату зарплати страйкують 300 робітників трубного заводу

14 вересня 2020, 16:08 6
Читайте также на русском языке
Сьогодні, 14 вересня, люди вийшли на робочі місця, однак працювати не стали
Сьогодні, 14 вересня, люди вийшли на робочі місця, однак працювати не стали
Фото: Суспільне
Читайте также
на русском языке

300 працівників заводу обважених ведучих та бурильних труб у Сумах вимагають виплатити їм заробітну плату за останні три місяці. Їм заборгували близько 30 млн грн.

Про це пише RegioNews з посиланням на Суспільне.

У кожного з працівників за три місяці накопичились борги близько 30 тисяч гривень. Це вже триває з лютого, завод не перестає працювати, три зміни, тобто цілодобово. Відвантаження йде, товар іде, замовлення є, а зарплати немає. На наші вимоги ніхто не хоче адекватно відповідати”, – розповів один з протестувальників, робітник Віталій Петренко.

Директор заводу Сергій Шибістий затримку пояснив боргами, які накопичились за попереднього керівництва. Рахунки заводу за борги арештували 10 вересня.

Зараз у нас кредиторська заборгованість близько 200 млн грн. Це все було зроблено минулого року – 104 млн за феросплави, за послуги, за матеріали. 28 млн ми винні за зарплату, без податків. З податками – близько 30 млн.Питання зараз вирішується на найвищому рівні, думаю через два-три дні вирішиться питання по оплаті”, – пообіцяв Шибістий.

У відповідь на обіцянки директора мітингувальники заявили,що не стануть до роботи доти, доки не отримають гроші.

Нагадаємо, У Кривому Розі 195 гірників вже 12 діб протестують під землею, вимагаючи виплати боргів по зарплаті.

борги зарплати протест Суми робота Завод
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Тернопольщині головний медик області подав у відставку у розпал епідемії коронавірусу
14 вересня 2020, 13:19
У Кривому Розі 195 гірників вже 12 діб протестують під землею
14 вересня 2020, 10:49
Глобальних ротацій в Кабміні найближчим часом не буде - Разумков
13 вересня 2020, 11:21
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Хто проти ахметівців. На "малій батьківщині" Зеленського вакантне місце опозиційного кандидата
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Петро Олещук
Всі блоги »