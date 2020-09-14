У Сумах через невиплату зарплати страйкують 300 робітників трубного заводу

Сьогодні, 14 вересня, люди вийшли на робочі місця, однак працювати не стали

Сьогодні, 14 вересня, люди вийшли на робочі місця, однак працювати не стали

Фото: Суспільне

300 працівників заводу обважених ведучих та бурильних труб у Сумах вимагають виплатити їм заробітну плату за останні три місяці. Їм заборгували близько 30 млн грн.

Про це пише RegioNews з посиланням на Суспільне.

У кожного з працівників за три місяці накопичились борги близько 30 тисяч гривень. Це вже триває з лютого, завод не перестає працювати, три зміни, тобто цілодобово. Відвантаження йде, товар іде, замовлення є, а зарплати немає. На наші вимоги ніхто не хоче адекватно відповідати”, – розповів один з протестувальників, робітник Віталій Петренко.

Директор заводу Сергій Шибістий затримку пояснив боргами, які накопичились за попереднього керівництва. Рахунки заводу за борги арештували 10 вересня.

Зараз у нас кредиторська заборгованість близько 200 млн грн. Це все було зроблено минулого року – 104 млн за феросплави, за послуги, за матеріали. 28 млн ми винні за зарплату, без податків. З податками – близько 30 млн.Питання зараз вирішується на найвищому рівні, думаю через два-три дні вирішиться питання по оплаті”, – пообіцяв Шибістий.

У відповідь на обіцянки директора мітингувальники заявили,що не стануть до роботи доти, доки не отримають гроші.

Нагадаємо, У Кривому Розі 195 гірників вже 12 діб протестують під землею, вимагаючи виплати боргів по зарплаті.