У Кривому Розі 195 гірників вже 12 діб протестують під землею

Вже другий тиждень триває підземний страйк на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату

Вже другий тиждень триває підземний страйк на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату

Фото: з відкритих джерел

Голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив, що 195 працівників шахт "Жовтнева", "Родіна", "Тернівська", "Гвардійська" Криворізького залізорудного комбінату вже 12 добу продовжують підземний протест.

Про це Волинець повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Голова профспілки гірників додав, що вночі на шахту "Жовтнева” приїжджала машина швидкої допомоги.

Він не виключає, що серед шахтарів, які страйкують на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату, може поширитися COVID-19.

"Всі загнані в ситуацію, в умови, коли фізично неможливо озиратися на маски, антисептики, дистанцію, коли бігають з температурою з хворим горлом, не знаючи чи це простуда, чи грип, чи щось важче. Ніхто не замислюється, не уявляє наслідків, якщо у протестувальників у підземних умовах можуть раптом поширитись інфекційні захворювання, або навіть коронавірус”, - зазначив Волинець.

За його словами, раніше на підприємстві офіційно фіксувалися випадки захворювання на коронавірус, у тому числі один смертельний.

Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі одинадцяту добу триває підземний протест шахтарів Криворізького залізорудного комбінату, 12 людей підняли на поверхню через погіршення стану здоров`я.