В Сумах из-за невыплаты зарплаты бастуют 300 рабочих трубного завода

Сегодня, 14 сентября, люди вышли на рабочие места, однако работать не стали

Сегодня, 14 сентября, люди вышли на рабочие места, однако работать не стали

Фото: Суспильне

300 работников завода ведущих и утяжеленных бурильных труб в Сумах требуют выплатить им заработную плату за последние три месяца. Им задолжали около 30 млн грн.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Суспильне.

У каждого из сотрудников за три месяца накопились долги около 30 тысяч гривен. Это уже длится с февраля, завод не перестает работать, в три смены, то есть круглосуточно. Отгрузка идет, товар идет, заказы есть, а зарплаты нет. На наши требования никто не хочет адекватно отвечать”, – рассказал один из протестующих, рабочий Виталий Петренко.

Директор завода Сергей Шибистий задержку объяснил долгами, которые накопились при прежнем руководстве. Счета завода за долги арестовали 10 сентября.

Сейчас у нас кредиторская задолженность около 200 млн грн. Это все было сделано в прошлом году – 104 млн за ферросплавы, за услуги, за материалы. 28 млн мы должны за зарплату, без налогов. С налогами – около 30 млн.Вопрос сейчас решается на самом высоком уровне, думаю через два-три дня решится вопрос по оплате”, – пообещал Шибистий.

В ответ на обещания директора митингующие заявили,что не приступят к работе до тех пор, пока не получат деньги.

Напомним, В Кривом Роге 195 горняков уже 12 дней протестуют под землей, требуя выплаты долгов по зарплате.