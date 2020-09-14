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14 сентября 2020, 16:08 6

В Сумах из-за невыплаты зарплаты бастуют 300 рабочих трубного завода

14 сентября 2020, 16:08 6
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Сегодня, 14 сентября, люди вышли на рабочие места, однако работать не стали
Фото: Суспильне
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300 работников завода ведущих и утяжеленных бурильных труб в Сумах требуют выплатить им заработную плату за последние три месяца. Им задолжали около 30 млн грн.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Суспильне.

У каждого из сотрудников за три месяца накопились долги около 30 тысяч гривен. Это уже длится с февраля, завод не перестает работать, в три смены, то есть круглосуточно. Отгрузка идет, товар идет, заказы есть, а зарплаты нет. На наши требования никто не хочет адекватно отвечать”, – рассказал один из протестующих, рабочий Виталий Петренко.

Директор завода Сергей Шибистий задержку объяснил долгами, которые накопились при прежнем руководстве. Счета завода за долги арестовали 10 сентября.

Сейчас у нас кредиторская задолженность около 200 млн грн. Это все было сделано в прошлом году – 104 млн за ферросплавы, за услуги, за материалы. 28 млн мы должны за зарплату, без налогов. С налогами – около 30 млн.Вопрос сейчас решается на самом высоком уровне, думаю через два-три дня решится вопрос по оплате”, – пообещал Шибистий.

В ответ на обещания директора митингующие заявили,что не приступят к работе до тех пор, пока не получат деньги.

Напомним, В Кривом Роге 195 горняков уже 12 дней протестуют под землей, требуя выплаты долгов по зарплате.

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