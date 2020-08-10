Голову Сумської облради звинувачують у незнанні географії і перевищенні повноважень

У пресслужбі Володимира Токаря неправильно називають країни і приписують шефові президентські повноваження

У пресслужбі Володимира Токаря неправильно називають країни і приписують шефові президентські повноваження

Фото з відкритих джерел

На регіональних інтернет-ресурсах триває тролінг голови Сумської обласної ради Володимира Токаря, у зв'язку з повністю безграмотним інформаційним повідомленням, розміщеним його пресслужбою на офіційному сайті Сумської облради.

Про це пише Regionews з посиланням на Сумської новинний портал.

7 серпня на сайті облради розмістили повідомлення, в якому йшлося про те, що Володимир Токар підписав Меморандум " про співпрацю і взаємодію між Україною, Корейською Республікою, Сполученими Штатами Америки, республікою Польща, Ізраїлем та Ірландією....".

Як видно з повідомлення, голові облради, по-перше, приписали повноваження Президента України (оскільки документи такого міждержавного рівня це виключно його прерогатива), а по-друге, на карті знайшли неіснуючу "Корейську республіку".

Нагадаємо, що нині існують дві Кореї, КНДР - Корейська народно-демократична республіка і Південна Корея з офіційною назвою республіка Корея (а не Корейська республіка).

Ще в соцмережах цікавляться, підписували цей Меморандум Трамп, Дуда і інші глави зазначених держав або з їх боку, також "обійшлися керівниками обласних рад".

Сьогодні, на сайті облради вже все в порядку і з назвою країн, і з учасниками Меморандуму – після критики помилки виправили.

Нагадаємо, в агітаційному ролику "Слуги народу" "зменшили" площа Волині в тисячу разів .