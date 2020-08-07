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07 серпня 2020, 20:40 1

На Сумщині викрили проросійського агітатора

07 серпня 2020, 20:40 1
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СБУ викрила пропагандиста, який намагався загострити ситуацію в Україні через соцмережі.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

Агітатором виявився колишній український військовий, який після відставки знехтував присягою та агітував до порушення територіальної цілісності України.

Деструктивні матеріали він розміщував на персональних сторінках із майже тисячною аудиторією підписників у російській соціальній мережі. Зокрема, він публічно закликав учасників незаконних збройних формувань до ведення активних бойових дій та порушення режиму тиші на лінії розмежування.

За результатами обшуків за місцем проживання відставника правоохоронці вилучили комп`ютер та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, На Хмельниччині та Прикарпатті також викрили проросійських інтернет-агітаторів .

СБУ сепаратизм Суми соцмережі Сумська область агітація
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