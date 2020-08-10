Главу Сумского облсовета обвиняют в незнании географии и превышении полномочий

В пресс-службе Владимира Токаря неправильно называют страны и приписывают шефу президентские полномочия

В пресс-службе Владимира Токаря неправильно называют страны и приписывают шефу президентские полномочия

Фото из открытых источников

На региональных интернет ресурсах продолжается тролллинг главы Сумского областного совета Владимира Токаря, в связи с полностью безграмотным информационным сообщением размещенным его пресс-службой на официальном сайте Сумского облсовета.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Сумской новостной портал.

7 августа на сайте облсовета разместили сообщение, в котором говорилось, что Владимир Токарь подписал Меморандум "… о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной, Корейской Республикой, Соединенными Штатами Америки, республикой Польша, Израилем и Ирландией.…".

Как видно из сообщения, главе облсовета, во-первых, приписали полномочия Президента Украины (поскольку документы такого межгосударственного уровня это исключительно его прерогатива), а во-вторых, на карте нашли несуществующую "Корейскую республику”.

Напомним, что в настоящее время существуют две Кореи, КНДР- Корейская народно-демократическая республика и Южная Корея с официальным названием республика Корея (никак не Корейская республика) .

Еще, в соцсетях интересуются, подписывали ли данный Меморандум Трамп, Дуда и другие главы указанных государств или с их стороны, также "обошлись руководителями "областных советов”.

Сегодня, на сайте облсовета уже все в порядке и с названием стран, и с участниками Меморандума – после критики ошибки исправили.

Напомним, в агитационном ролике "Слуги народа" "уменьшили" площадь Волыни в тысячу раз .