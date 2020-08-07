Заступником Голови Нацбанку призначили Олексія Шабана

Раніше Шабан працював у ПриватБанку

Раніше Шабан працював у ПриватБанку

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба НБУ, передає RegioNews.

У регулятора пояснили, що на цій посаді Олексій Шабан відповідатиме за діяльність блоку "Платіжні системи та грошовий обіг". Відповідну кандидатуру для призначення на цю посаду подав Раді Національного банку Голова Національного банку Кирило Шевченко.

Олексій Шабан – досвідчений та обізнаний професіонал. Його кандидатура є найбільш вдалою, оскільки поєднує досвід роботи у центральному банку та у великому системному банку із найбільш розгалуженою платіжною інфраструктурою, а також знання реальних потреб учасників фінансового сектору. Упевнений, він примножить досягнення регулятора у площині розвитку безготівкових розрахунків та зможе сприяти розвитку інноваційності фінсектору та збільшенню доступності фінансових послуг для українців", – прокоментував призначення Голова НБУ.

Олексій Шабан із лютого 2020 року працює директором Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України. До роботи у Національному банку він пропрацював понад 24 роки у ПриватБанку.

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