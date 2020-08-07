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07 августа 2020, 20:40 1

На Сумщине разоблачили пророссийского агитатора

07 августа 2020, 20:40 1
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СБУ разоблачила пропагандиста, который пытался обострить ситуацию в Украине через соцсети.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

Агитатором оказался бывший украинский военный, который после отставки пренебрег присягой и агитировал к нарушению территориальной целостности Украины.

Деструктивные материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской социальной сети. В частности, он публично призвал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий и нарушения режима тишины на линии разграничения.

По результатам обысков по месту жительства отставника правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, На Хмельнитчине и Прикарпатье также разоблачили пророссийских интернет-агитаторов .

СБУ сепаратизм Сумы соцсети Сумская область агитация
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