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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
22 липня 2020, 16:03 3

Аваков призначив нового керівника поліції Миколаївської області

22 липня 2020, 16:03 3
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Також було призначено керівника нацполіції Сумської області
Також було призначено керівника нацполіції Сумської області
Фото: Нацполіція
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22 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив Сергія Шайхета новим керівником нацполіції Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба ВМС, передає RegioNews.

Раніше Сергій Шайхет обіймав посаду заступника начальника слідчого управління нацполіції в Одеській області.

Як повідомив голова ацполіції Ігор Клименко, Олександра Анохіна, який до цього працював начальником поліції Миколаївської області, будо призначено головою нацполіції у Сумській області.

Що стосується Сергія Шайхета – поміж інших завдань, прошу окрему увагу приділити майбутнім виборам. 6 вересня починається виборча кампанія”, - сказав Клименко.

Нагадаємо, СБУ провела перший допит "луцького терориста", проводяться слідчі дії із виявлення зв’язків зловмисника.

Аваков Нацполіція Миколаїв область Сумська область
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