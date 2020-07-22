Аваков призначив нового керівника поліції Миколаївської області

Також було призначено керівника нацполіції Сумської області

Також було призначено керівника нацполіції Сумської області

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє пресслужба ВМС, передає RegioNews.

Раніше Сергій Шайхет обіймав посаду заступника начальника слідчого управління нацполіції в Одеській області.

Як повідомив голова ацполіції Ігор Клименко, Олександра Анохіна, який до цього працював начальником поліції Миколаївської області, будо призначено головою нацполіції у Сумській області.

Що стосується Сергія Шайхета – поміж інших завдань, прошу окрему увагу приділити майбутнім виборам. 6 вересня починається виборча кампанія”, - сказав Клименко.

Нагадаємо, СБУ провела перший допит "луцького терориста", проводяться слідчі дії із виявлення зв’язків зловмисника.