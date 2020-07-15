На Сумщині негода знеструмила 57 населених пунктів

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

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У Сумській області через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) знеструмлено 57 населених пунктів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

15 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 57 населених пунктів у Сумській області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у західних областях України оголосили штормове попередження.

ДСНС попередила про нові повені на Західній Україні.