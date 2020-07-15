На Сумщине непогода обесточила 57 населенных пунктов
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
В Сумской области из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) обесточены 57 населенных пунктов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
15 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 57 населенных пунктов в Сумской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение.
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