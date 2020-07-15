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15 июля 2020, 10:02 6

На Сумщине непогода обесточила 57 населенных пунктов

15 июля 2020, 10:02 6
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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
pixabay.com
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В Сумской области из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) обесточены 57 населенных пунктов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

15 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 57 населенных пунктов в Сумской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение.

ГСЧС предупредила о новых наводнениях на Западной Украине.

непогода Сумская область население электричество ГСЧС
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