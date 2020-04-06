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Александра Василенко
журналист
06 апреля 2020, 15:40 7

В Сумской области задержали военных контрабандистов

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06 апреля 2020, 15:40 7
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В Сумской области двое местных жителей занимались военной контрабандой и незаконно переправляли людей через границу
Фото: ГПСУ
В Сумской области двое местных жителей занимались военной контрабандой и незаконно переправляли людей через границу

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

3 апреля УСБУ в Сумской области и военнослужащие Сумского пограничного отряда задержали двух мужчин во время совершения преступления. Они пытались переправить на территорию РФ иностранца и прибор к военной техники вне установленного пункта пропуска.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении.

Как сообщали RegioNews ранее, 5 апреля сотрудники Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил задержали в Донецкой области пророссийского боевика. Правоохранители установили, что мужчина в мае 2014 года добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование пророссийских боевиков.


пограничники контрабанда Сумская область РФ СБУ
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