В Сумской области задержали военных контрабандистов
В Сумской области двое местных жителей занимались военной контрабандой и незаконно переправляли людей через границу
В Сумской области двое местных жителей занимались военной контрабандой и незаконно переправляли людей через границу
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на прокуратуру Сумской области.
3 апреля УСБУ в Сумской области и военнослужащие Сумского пограничного отряда задержали двух мужчин во время совершения преступления. Они пытались переправить на территорию РФ иностранца и прибор к военной техники вне установленного пункта пропуска.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении.
Как сообщали RegioNews ранее, 5 апреля сотрудники Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил задержали в Донецкой области пророссийского боевика. Правоохранители установили, что мужчина в мае 2014 года добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование пророссийских боевиков.
Пограничники задержали пророссийского боевика
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