Прикордонники затримали проросійського бойовика

5 квітня співробітники Краматорського прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил затримали у Донецькій області проросійського бойовика

Фото: ДПСУ

5 квітня співробітники Краматорського прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил затримали у Донецькій області проросійського бойовика

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Правоохоронці встановили, що чоловік у травні 2014 року добровільно вступив до незаконного збройного формування проросійських бойовиків. У місті Краматорськ він стояв на одному із блокпостів, встановлених терористами, зупиняв приватні авто та перевіряв документи у водіїв та їх пасажирів.

Екс-посібнику бойовиків загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Йому інкримінують створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань або участь у їх діяльності.

Нагадаємо, що 2 квітня правоохоронці Дружківського відділення поліції в Донецькій області затримали 38-річного чоловіка, який у 2014 році примкнув до незаконного збройного формування проросійських бойовиків. Протягом 5 років чоловік переховувався на території РФ й лише восени 2019 року повернувся до України.

Як інформували RegioNews раніше, співробітники СБУ днями затримали 43-річного мешканця Костянтинівки на Донеччині, який воював проти ЗСУ на боці проросійських бойовиків. У нього виявили цілий схрон боєприпасів.



