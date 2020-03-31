Хворі COVID-19 на Сумщині: хто і скільки
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційну інформацію Сумського обласного Лабораторного центру МОЗ України.
У Конотопському районі вже 9 хворих на COVID-19. Один випадок смертельний. У Охтирці інфікованих коронавірусом 4, у Кролевецькому районі - 1. У самих Сумах відомо про 3 COVID-позитивних пацієнти.
Першою жертвою коронавірусу стала 76-річна жителька села Козацьке Конотопського району Сумської області. Вона померла у реанімації 25 березня. Другою інфікувалася 49-річна жінка, яка їздила до Чехії. Третій хворий на коронавірус - мешканець Сум, який привіз інфекцію з Москви. П'ятий хворий - 39-річний чоловік із міста Охтирка, який теж днями повернувся з-за кордону. Шоста хвора - 34-річна жителька міста Шостка, що підхопила вірус у Єгипті.
Під підозрою на зараження "китайським” вірусом в регіоні ще дев’ятеро осіб: 5 у Сумах, 2 - в Сумському районі, по одній людині в Шостці та Білопольському районі.
Нагадаємо, що станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.
Як повідомляли RegioNews раніше, 27 березня Сумський обласний лабораторний центр видалив інформацію про хворих та померлих від коронавірусу.
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