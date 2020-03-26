У Чернігівській області перший хворий на коронавірус

У Борознянському районі Чернігівської області 26 березня виявили першого інфікованого COVID-19

Фото: Pixabay

У Борознянському районі Чернігівської області 26 березня виявили першого інфікованого COVID-19

Про це інформує RegioNews із посиланням на допис у Facebook голови Чернігівської ОДА Андрій Прокопенка.

До Борзнянської районної лікарні днями госпіталізували чоловіка з ознаками вірусної пневмонії. Експрес-тест показав позитивний результат на інфікування коронавірусом.

Хворого помістили у спеціальний ізольований бокс. Аналізи направили на ПЛР-тестування до референс-лабораторії. Зараз медики відслідковують усі контакти хворого, щоб відправити людей на карантин.

Як писали RegioNews раніше, у Києві коронавірус виявили ще у 6-ти осіб - однієї 35-річної жінки та 5-х чоловіків від 28 до 70 років.