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26 березня 2020, 13:58 16

У Чернігівській області перший хворий на коронавірус

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26 березня 2020, 13:58 16
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У Борознянському районі Чернігівської області 26 березня виявили першого інфікованого COVID-19
Фото: Pixabay
У Борознянському районі Чернігівської області 26 березня виявили першого інфікованого COVID-19

Про це інформує RegioNews із посиланням на допис у Facebook голови Чернігівської ОДА Андрій Прокопенка.

До Борзнянської районної лікарні днями госпіталізували чоловіка з ознаками вірусної пневмонії. Експрес-тест показав позитивний результат на інфікування коронавірусом.

Хворого помістили у спеціальний ізольований бокс. Аналізи направили на ПЛР-тестування до референс-лабораторії. Зараз медики відслідковують усі контакти хворого, щоб відправити людей на карантин.

Як писали RegioNews раніше, у Києві коронавірус виявили ще у 6-ти осіб - однієї 35-річної жінки та 5-х чоловіків від 28 до 70 років.


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