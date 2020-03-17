У Сумській області у кількох людей підозрюють коронавірус

На Сумщині у чотирьох мешканців лікарі підозрюють коронавірусну інфекцію

На Сумщині у чотирьох мешканців лікарі підозрюють коронавірусну інфекцію

Про це начальник управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Дмитро Кривцов написав на особистій Facebook-сторінці, повідомляють RegioNews.

"Сьогодні (16 березня – ред.) у закладах охорони здоров’я регіону перебуває чотири особи з підозрою на коронавірусну інфекцію. Їхній стан задовільний, проводяться відповідні дослідження”, – написав Кривцов.

Додав, що в медзакладах області наявно 65 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) та близько 30 кисневих концентраторів.

Як інформували RegioNews раніше, оголошена пандемія коронавірусу може тривати два роки, оскільки пандемія, як правило, протікає хвилями.