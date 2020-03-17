В Сумах на борьбу с коронавирусом потратят 20 миллионов
Деньги планируют потратить на покупку необходимых медицинских аппаратов и лекарств, а также на лечение инфицированных
Деньги планируют потратить на покупку необходимых медицинских аппаратов и лекарств, а также на лечение инфицированных
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник Sumy Today.
Соответствующее решение принято 17 марта на заседании исполкома Сумского горсовета. 10 млн грн хотят потратить на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, 3 млн грн - на закупку необходимых медицинских препаратов, остальное пойдет на лечение инфицированных горожан.
Также стало известно, что 5 млн грн выделяет ООО "Технология" и ООО "Гуала Кложерс Украина”.
Как писали RegioNews ранее, на Сумщине в четырех жителей врачи подозревают коронавірусну инфекцию.
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 марта 2020, 15:47В Киеве продезинфицировали общежитие, где жил больной коронавирусом студент
17 марта 2020, 15:37В Украине закрывают вокзалы
17 марта 2020, 14:44
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 марта 2020, 15:47Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
16 марта 2020, 15:46В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
12 марта 2020, 19:57
- 19:52 17 марта Минздрав ограничивает доступ к своим помещениям
- 19:39 17 марта В Киевской области приостанавливают перевозки пассажиров
- 19:28 17 марта Суд арестовал подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк
- 19:08 17 марта Шмыгаль: одним из наших приоритетов является проведение эффективной приватизации
- 18:53 17 марта Нацбанк не будет вводить валютных ограничений
- 18:49 17 марта С начала суток на Донбассе боевики десять раз обстреляли позиции ООС
- 15:47 17 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
Все блоги »
Хроники украинского карантина: что происходит на улицах Киева
17 марта 2020, 15:40
Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации