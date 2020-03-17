В Сумах на борьбу с коронавирусом потратят 20 миллионов

Деньги планируют потратить на покупку необходимых медицинских аппаратов и лекарств, а также на лечение инфицированных

Фото: Pixabay

Деньги планируют потратить на покупку необходимых медицинских аппаратов и лекарств, а также на лечение инфицированных

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник Sumy Today. Соответствующее решение принято 17 марта на заседании исполкома Сумского горсовета. 10 млн грн хотят потратить на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, 3 млн грн - на закупку необходимых медицинских препаратов, остальное пойдет на лечение инфицированных горожан. Также стало известно, что 5 млн грн выделяет ООО "Технология" и ООО "Гуала Кложерс Украина”. Как писали RegioNews ранее, на Сумщине в четырех жителей врачи подозревают коронавірусну инфекцию.

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