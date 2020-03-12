На Сумщині затримали педофіла: усі подробиці

У місті Ромни правоохоронці затримали чоловіка, який виявляв нездоровий інтерес до дівчат-школярок

Фото: Pixabay

У місті Ромни правоохоронці затримали чоловіка, який виявляв нездоровий інтерес до дівчат-школярок

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело "Панорама”.

Днями до правоохоронців звернулися батьки 8-річної дівчинки та повідомили, що поблизу школи її перестрів незнайомий чоловік і почав демонструвати свій статевий орган. Поліцейські відразу почали встановлювати особу зловмисника. Вони опитали свідків та переглянули записи із камер відеоспостереження.

Тим часом співробітник карного розшуку, який проїжджав поблизу школи, помітив підозрілого чоловіка, який про щось розмовляв із малолітньою дівчинкою. Правоохоронець викликав своїх колег і ті доправили підозрюваного до місцевого відділку поліції.

З’ясувалося, що це - той самий підозрюваний, якого вже розшукували. Затриманому 55 років, він одружений, виховує дітей і працює різноробом. Свою поведінку пояснює психічними розладами. Наразі у справі триває слідство, любителю маленьких дівчат загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як раніше інформували RegioNews, у Маріуполі в квітні 2015 року судили педофіла, який розбестив чотирьох дітей.