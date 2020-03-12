На Сумщине задержали педофила: все подробности
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник "Панорама”.
К правоохранителям обратились родители 8-летней девочки и сообщили, что возле школы ее встретил незнакомый мужчина и начал демонстрировать свой половой орган. Полицейские сразу начали устанавливать личность злоумышленника. Они опросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.
Тем временем сотрудник уголовного розыска, который проезжал возле школы, заметил подозрительного мужчину, который о чем-то разговаривал с малолетней девочкой. Правоохранитель вызвал своих коллег и те доставили подозреваемого в местный участок полиции.
Выяснилось, что это - тот самый подозреваемый, которого уже разыскивали. Задержанному 55 лет, он женат, воспитывает детей и работает разнорабочим. Свое поведение объясняет психическими расстройствами. Сейчас по делу продолжается следствие, любителю маленьких девочек грозит до 8 лет лишения свободы.
Как ранее информировали RegioNews, в Мариуполе в апреле 2015 года судили педофила, который развратил четверых детей.
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