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12 марта 2020, 12:52

На Сумщине задержали педофила: все подробности

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12 марта 2020, 12:52
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В городе Ромны правоохранители задержали мужчину, который проявлял нездоровый интерес к девочкам-школьницам
Фото: Pixabay
В городе Ромны правоохранители задержали мужчину, который проявлял нездоровый интерес к девочкам-школьницам

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник "Панорама”.

К правоохранителям обратились родители 8-летней девочки и сообщили, что возле школы ее встретил незнакомый мужчина и начал демонстрировать свой половой орган. Полицейские сразу начали устанавливать личность злоумышленника. Они опросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Тем временем сотрудник уголовного розыска, который проезжал возле школы, заметил подозрительного мужчину, который о чем-то разговаривал с малолетней девочкой. Правоохранитель вызвал своих коллег и те доставили подозреваемого в местный участок полиции.

Выяснилось, что это - тот самый подозреваемый, которого уже разыскивали. Задержанному 55 лет, он женат, воспитывает детей и работает разнорабочим. Свое поведение объясняет психическими расстройствами. Сейчас по делу продолжается следствие, любителю маленьких девочек грозит до 8 лет лишения свободы.

Как ранее информировали RegioNews, в Мариуполе в апреле 2015 года судили педофила, который развратил четверых детей.


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