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У Сарнах на Рівненщині під час комендантської години водій автомобіля Skoda проігнорував вимогу патрульних зупинитися, намагався втекти та врізався у паркан

Про це повідомили у патрульній поліції області, передає RegioNews.

Інцидент стався на вулиці Європейській. Патрульні помітили автомобіль Skoda, водій якого під час повороту праворуч не увімкнув покажчик повороту.

Інспектори подали вимогу про зупинку за допомогою проблискових маячків і звукової сигналізації, проте керманич її проігнорував та продовжив рух.

Під час спроби втекти водій не впорався з керуванням на повороті, з’їхав із проїзної частини та в'їхав у паркан.

Під час спілкування з 43-річним чоловіком патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Йому запропонували пройти перевірку за допомогою алкотестера Dräger на місці або в медичному закладі.

Однак водій відмовився від огляду в обох випадках.

На керманича поліцейські склали адмінматеріали за:

ч.1 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння або відмова від проходження огляду) КУпАП;

за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП;

ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП;

ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування світловими покажчиками повороту) КУпАП.

Автомобіль інспектори евакуювали на арештмайданчик.

Нагадаємо, в Святошинському районі Києва судитимуть 16-річного хлопця, який викрав автомобіль військовослужбовця під час ракетної атаки. Підліток хотів покататися на чужій машині, щоб похизуватися перед друзями, однак дорогою спричинив ДТП і втік.