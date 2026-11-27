Скриншот с видео

В Сарнах на Ровенщине во время комендантского часа водитель автомобиля Skoda проигнорировал требование патрульных остановиться, пытался скрыться и врезался в забор

Об этом сообщили в патрульной полиции области, передает RegioNews.

Инцидент произошел на улице Европейской. Патрульные заметили автомобиль Skoda, водитель которого во время поворота направо не включил указатель поворота.

Инспекторы потребовали остановки с помощью проблесковых маячков и звуковой сигнализации, однако водитель ее проигнорировал и продолжил движение.

При попытке скрыться водитель не справился с управлением на повороте, съехал с проезжей части и въехал в забор.

В ходе общения с 43-летним мужчиной патрульные заметили признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти проверку с помощью алкотестера Dräger на месте или в медицинском заведении.

Однако водитель отказался от досмотра в обоих случаях. На него полицейские составили админматериалы за:

ч.1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра) КУоАП;

по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) КУоАП;

ч. 1 ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке) КУоАП;

ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил пользования световыми указателями поворота) КУоАП.

Автомобиль инспекторы эвакуировали на арестплощадку.

Напомним, в Святошинском районе Киева будут судить 16-летнего парня, угнавшего автомобиль военнослужащего во время ракетной атаки. Подросток хотел прокатиться на чужой машине, чтобы похвастаться перед друзьями, однако по дороге вызвал ДТП и скрылся.