Фото: полиция Ровенской области

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла около 8:00. По предварительным данным, сначала столкнулись три автомобиля, которые двигались в одном направлении. В результате этого ДТП никто не пострадал, а водители начали оформлять событие с помощью европротокола.

В это время пассажирка одного из автомобилей Renault Kangoo – 42-летняя жительница села Чудель – решила перейти дорогу в неустановленном месте. На нее наехал грузовик БАЗ.

За рулем грузовика находился 37-летний житель села Стрельск. По предварительной информации, водитель не успел среагировать и затормозить. Проверка показала, что он был трезв.

Пешеходку с переломами пяти ребер, пневмотораксом, закрытой травмой грудной клетки и осаждением кожи госпитализировали.

Следователь начал досудебное расследование.

В полиции призывают пешеходов переходить дорогу только в определенных местах и перед этим убеждаться в безопасности.

Напомним, в Киевской области водитель сбил несовершеннолетнюю прямо на переходе. Девушка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 17-летнюю пешеходку с травмами госпитализировали.