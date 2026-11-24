Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині судитимуть 51-річного жителя Березного, який погрожував адвокату фізичною розправою та стріляв над його головою зі стартового пістолета. Чоловік був невдоволений роботою правозахисника, який представляв його інтереси у справі про керування автомобілем у стані сп’яніння

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews.

За даними слідства, 46-річний адвокат уклав договір із 51-річним жителем Березного щодо представництва його інтересів під час судового процесу про притягнення до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Однак 28 серпня під час особистої зустрічі поблизу будинку чоловіка виник конфлікт. Невдоволений процесуальною діяльністю адвоката березнівчанин почав лаятися та погрожувати йому фізичною розправою.

Після цього чоловік зайшов до квартири та взяв стартовий пістолет. Повернувшись до адвоката, він підняв зброю над його головою та здійснив один постріл угору.

Слідчі повідомили 51-річному чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 398 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо захисника чи представника особи.

Наразі досудове розслідування завершили, а матеріали кримінального провадження скерували до суду.

Нагадаємо, в центрі Львова жорстоко побили чоловіка. Інцидент стався на початку жовтня. Двоє хлопців спровокували конфілкт з 31-річним чоловіком. Згодом вони погрожували йому пневматичним пістолетом та побили його.